Marché de Noël de Coulon Centre-ville de Coulon Coulon, 3 décembre 2023, Coulon.

Coulon,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Coulon aura lieu cette année le 3 décembre de 10h à 18h, dans le centre-ville de la commune.

Il est organisé par la commune de Coulon, le Centre SocioCulturel et les associations.

Au programme :

– animation musicale

– bar à huîtres

– présence du Père Noël

– présence de créateurs et de producteurs locaux

– buvette, restauration sur place

– balade en calèche à 3€ par « Les calèches de l’Atlantique »

Une surprise vous attend à partir de 18h … !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Centre-ville de Coulon Quai Louis Tardy

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Coulon Christmas market will take place this year on December 3, from 10am to 6pm, in the town center.

It is organized by the commune of Coulon, the Centre SocioCulturel and associations.

The program includes

– musical entertainment

– oyster bar

– presence of Santa Claus

– local designers and producers

– refreshment bar, on-site catering

– 3? horse-drawn carriage ride by « Les calèches de l’Atlantique

A surprise awaits you from 6pm … !

Este año, el mercado navideño de Coulon tendrá lugar el 3 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, en el centro de la ciudad.

Está organizado por el ayuntamiento de Coulon, el Centro Sociocultural y las asociaciones.

El programa incluye

– animación musical

– bar de ostras

– papá Noel

– diseñadores y productores locales

– refrescos y comida in situ

– paseo en coche de caballos de 3? con « Les calèches de l’Atlantique

Una sorpresa le espera a partir de las 18h … ¡!

Der Weihnachtsmarkt in Coulon findet dieses Jahr am 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Stadtzentrum der Gemeinde statt.

Er wird von der Gemeinde Coulon, dem Centre SocioCulturel und den Vereinen organisiert.

Auf dem Programm stehen:

– musikalische Unterhaltung

– austernbar

– anwesenheit des Weihnachtsmanns

– präsenz von Designern und lokalen Produzenten

– getränke und Speisen vor Ort

– kutschenfahrt zu 3? mit « Les calèches de l’Atlantique » (Die Kutschen des Atlantiks)

Ab 18 Uhr erwartet Sie eine Überraschung … !

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Niort Marais Poitevin