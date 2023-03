FESTIVAL INTERNATIONAL DE CONFOLENS – DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Centre ville de Confolens (rues, place, église…) Confolens Office de Tourisme Charente Limousine Confolens Catégories d’Évènement: Charente

2023-08-09 – 2023-08-15

Charente Confolens . EUR 9 167 Le 65ème Festival de Confolens aura lieu du 9 au 15 août 2023. Venez découvrir la culture et les traditions de groupes venus des quatre coins du globe ! info@festivaldeconfolens.com +33 5 45 84 00 77 https://festivaldeconfolens.com/ Centre ville de Confolens (rues, place, église…) 3 Place Emile Roux Confolens

