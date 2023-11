Noël à Caen : Joséphine et ses dragonneaux Centre-ville de Caen Caen, 27 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Avez-vous déjà vu l’intérieur d’un dragon… Non ? Et bien ce sera possible grâce à Joséphine et ses dragonneaux de la compagnie des Quatre Saisons !

Mercredi 27 décembre, Joséphine, la dragonne et ses 4 dragonneaux déambulent dans les rues du centre-ville de Caen pour le bonheur des petits et grands. Les enfants sont invités à monter sur le dos de la créature et à redescendre par sa queue-toboggan. Une occasion rêvée de devenir un dragon le temps de la balade !

.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . .

Centre-ville de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Have you ever seen the inside of a dragon… No ? Well, you can, thanks to Joséphine and her dragonneaux from the Compagnie des Quatre Saisons!

On Wednesday December 27, Joséphine, the dragon, and her 4 dragon cubs wander through the streets of downtown Caen, delighting young and old alike. Children are invited to ride on the creature’s back and come back down by her tail-toboggan. It’s the perfect opportunity to become a dragon for the duration of the stroll!

¿Has visto alguna vez el interior de un dragón… ¿No? Pues sí, gracias a Joséphine y sus dragoncitos de la Compagnie des Quatre Saisons

El miércoles 27 de diciembre, la dragona Joséphine y sus cuatro crías recorrerán las calles del centro de Caen para deleite de grandes y pequeños. Los niños están invitados a montar a lomos de la criatura y a bajar por su cola. Es la ocasión perfecta para convertirse en dragón durante el paseo

Haben Sie schon einmal das Innere eines Drachen gesehen. Oder nicht? Nun, das wird dank Josephine und ihren Drachenkindern von der Kompanie Vier Jahreszeiten möglich sein!

Am Mittwoch, dem 27. Dezember, ziehen die Drachendame Josephine und ihre vier Drachenjungen durch die Straßen der Innenstadt von Caen, um Groß und Klein zu erfreuen. Die Kinder sind eingeladen, auf den Rücken der Kreatur zu klettern und an ihrem Rutschenschwanz wieder herunterzuklettern. Eine traumhafte Gelegenheit, für die Dauer des Spaziergangs selbst zum Drachen zu werden!

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité