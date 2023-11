Noël à Caen : L’arrivée du Père Noël Centre-ville de Caen Caen, 2 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Attention, attention, le père Noël arrive en ville !

La compagnie des Quidams escorte le père Noël avec son spectacle Totems. Figures géantes évanescentes, les Totems glissent parmi la foule, vibrent, dansent et jouent sur des musiques rythmées et joyeuses.

Venez à leur rencontre à la tombée de la nuit en centre-ville..

Centre-ville de Caen

Santa Claus is coming to town!

The Compagnie des Quidams escorts Santa Claus with its Totems show. Giant evanescent figures, the Totems glide through the crowd, vibrating, dancing and playing to rhythmic, joyful music.

Come and meet them as night falls in the town center.

Cuidado, ¡viene Papá Noel a la ciudad!

La compañía Quidams acompaña a Papá Noel con su espectáculo Totems. Gigantescas figuras evanescentes, los Totems se deslizan entre la multitud, vibrando, bailando y tocando una música rítmica y alegre.

Ven a conocerlos mientras cae la noche en el centro de la ciudad.

Achtung, Achtung, der Weihnachtsmann kommt in die Stadt!

Die Compagnie des Quidams eskortiert den Weihnachtsmann mit ihrer Show Totems. Die Totems sind riesige, sich verflüchtigende Figuren, die durch die Menge gleiten, vibrieren, tanzen und zu rhythmischer und fröhlicher Musik spielen.

Treffen Sie sie bei Einbruch der Dunkelheit im Stadtzentrum.

