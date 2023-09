Le semi-marathon de Bordeaux Centre-Ville de Bordeaux Bordeaux, 3 décembre 2023, Bordeaux.

Le semi-marathon de Bordeaux Dimanche 3 décembre, 09h00 Centre-Ville de Bordeaux Tarifs : à partir de 28 €.

Rendez-vous le dimanche 3 décembre pour une traversée des lieux emblématiques de Bordeaux. 21km pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine bordelais. Un événement populaire et convivial à ne pas manquer en fin d’année !

Dès la première année, le parcours sera mesuré et labellisé par la Fédération Française d’athlétisme. N’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant !

Programme

9h00 : Départ de la 1ère vague du semi pour les coureurs Elite et moins de 1h20

9h08 : Départ de la 2ème vague du semi pour les coureurs 1h20 à 1h39

9h16 : Départ de la 3ème vague du semi pour les coureurs 1h40 à 1h49

9h24 : Départ de la 4ème vague du semi pour les coureurs 1h50 à 1h59

9h32 : Départ de la 5ème vague du semi pour les coureurs 2h00 à 2h09

9h40 : Départ de la 6ème vague du semi pour les coureurs de plus de 2h10

Tarifs

28 euros : 22 mai au 30 juin 2023

33 euros : 1er juillet au 15 septembre 2023

38 euros : 16 septembre au 30 novembre 2023

Infos pratiques

Pas de relais prévu pour l’édition 2023

Temps de course maximum : 3H15

Fermeture des inscriptions le 30 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

