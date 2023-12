PARADE DU PERE NOEL Centre-ville de Bayeux Bayeux, 17 décembre 2023 15:00, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Dans une ambiance magique féerique, le Père Noël à bord de son traineau tiré par deux rennes, accompagné de ses lutins distribueront des bonbons. Mais as-tu été sage ?!.

2023-12-17 16:30:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Centre-ville de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



In a magical, fairytale atmosphere, Santa Claus and his elves will be handing out sweets from his sleigh pulled by two reindeer. But have you been a good boy?

En un ambiente mágico y de cuento de hadas, Papá Noel estará a bordo de su trineo tirado por dos renos, acompañado de sus duendes, repartiendo caramelos. Pero, ¿te has portado bien?

In einer magischen, märchenhaften Atmosphäre wird der Weihnachtsmann an Bord seines von zwei Rentieren gezogenen Schlittens zusammen mit seinen Elfen Süßigkeiten verteilen. Aber warst du auch brav?!

