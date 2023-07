Braderie des commercants Centre ville de Bayeux Bayeux, 26 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Samedi 26 août Braderie des commerçants dans le centre-ville de Bayeux, rues Saint Malo, Saint martin et Saint Jean.

2023-08-26 10:00:00 fin : 2023-08-26 19:00:00. .

Centre ville de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Saturday, August 26 Traders’ Braderie in downtown Bayeux, rue Saint Malo, rue Saint Martin and rue Saint Jean

Sábado 26 de agosto Braderie de comerciantes en el centro de Bayeux, rue Saint Malo, rue Saint Martin y rue Saint Jean

Samstag, 26. August Ausverkauf der Händler in der Innenstadt von Bayeux, Rue Saint Malo, Rue Saint martin und Rue Saint Jean

