Découvrez une cité viticole champenoise typique du XIXème siècle à travers un jeu Interactif 15 – 17 septembre Centre ville de Ailleville A prévoir un smartphone avec une application flashcode et c’est tout !

Venez découvrir une petite cité viticole champenoise typiquement XIXème siècle pleine de caractère, en jouant au Jeu Interactif de la Marguerite.

Répondez aux 20 questions au travers des 20 plaques disséminées au détour du village qui, pour certaines, sont bien cachées ! Vous pourrez, ainsi, en apprendre plus sur Ailleville, l’Aube et la Champagne historique. Le jeu convient tant aux petits comme aux grands.

Le jeu est accessible à toute heure, mais prend une toute autre dimension la nuit, grâce aux nombreux éclairages de la Maison du Folklore de Champagne et d’habitants du village grâce à l’opération « Ailleville by Night ».

Centre ville de Ailleville 3 rue de l’Abreuvoir, 10200 Ailleville Ailleville 10200 Aube Grand Est 03 25 27 24 25 Ailleville est situé au bord de la vallée de l’Aube, à la base d’un coteau escarpé ; on trouve sur son territoire des vestiges de l’époque gallo-romaine.

L’église du village, sous le vocable de saint Martin, date du XIIe siècle, mais elle a subi de nombreux remaniements.

Une dalle funéraire date de 1552 et est classée au titre monuments historiques.

Ailleville comporte aussi un joli château d’époque Henri IV flanquée de quatre tours d’angle carrées.

Depuis 2 ans, une association, la Maison du folklore de Champagne, s’efforce d’embellir, de développer et d’animer ce village typique du XIXe siècle champenois, afin d’atteindre un objectif un peu fou, faire d’Ailleville le plus beau village de l’Aube !

La Maison du Folklore de Champagne