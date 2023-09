Grand déballage de printemps Centre ville Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Grand déballage de printemps Centre ville Dax, 6 octobre 2023, Dax. Dax,Landes Des prix incroyables, des fins de séries chez les commerçants adhérents Daxatou..

2023-10-06 fin : 2023-10-07 19:00:00. EUR.

Centre ville

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Incredible prices, end of series at Daxatou member merchants. Precios increíbles, fin de serie en los comercios miembros de Daxatou. Unglaubliche Preise, Restposten bei den Händlern, die Daxatou-Mitglieder sind. Mise à jour le 2023-09-19 par OT Grand Dax Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu Centre ville Adresse Centre ville Ville Dax Departement Landes Lieu Ville Centre ville Dax latitude longitude 43.7045277;-1.0634024

Centre ville Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/