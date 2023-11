Lotos d’hiver à Aureille Centre-ville d’Aureille Aureille, 3 décembre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

La saison des lotos d’hiver arrive ! Les associations du village d’Aureille vous proposent leurs lotos, du dimanche 03 décembre 2023 au dimanche 11 février 2024 !.

2023-12-03 18:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Centre-ville d’Aureille

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The winter lotto season is here! The associations in the village of Aureille will be holding their lotos from Sunday 03 December 2023 to Sunday 11 February 2024!

¡La temporada de lotería de invierno ya está aquí! ¡Las asociaciones del pueblo de Aureille celebrarán su lotos desde el domingo 03 de diciembre de 2023 hasta el domingo 11 de febrero de 2024!

Die Saison der Winterlottos steht vor der Tür! Die Vereine des Dorfes Aureille bieten Ihnen ihre Lottos an, von Sonntag, dem 03. Dezember 2023 bis Sonntag, dem 11. Februar 2024!

Mise à jour le 2023-11-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles