Balade Art Public Urbain Centre ville d’aubagne, 26 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Cette balade est l’occasion de (re)découvrir Aubagne et son patrimoine à travers une dizaine d’œuvres disséminées dans le centre-ville..

2023-07-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-26 11:30:00. .

Centre ville d’aubagne Chemin de St Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This walk is an opportunity to (re)discover Aubagne and its heritage through a dozen works scattered in the city center.

Este paseo es una oportunidad para (re)descubrir Aubagne y su patrimonio a través de una docena de obras repartidas por el centro de la ciudad.

Dieser Spaziergang bietet die Gelegenheit, Aubagne und sein Kulturerbe anhand von zehn über das Stadtzentrum verteilten Werken (wieder) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile