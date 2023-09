Visite guidée « Le boulevard des Lices et les transformations de la ville d’Arles au XXe siècle » centre ville d’Arles Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Si le XIXème siècle privilégie les loisirs avec l’aménagement de lieux de promenade et de distraction, l’ouverture de cafés et de lieux de spectacles, le début du XXème siècle ne rompt pas avec cette coutume à Arles qui voit l’Hôtel Jules César ouvrir ses portes, la construction d’un kiosque et d’aménagements végétalisés.

Mais les destructions causées lors la Seconde guerre mondiale au nord de la ville amènent les municipalités à repenser la ville et ainsi à transférer certains édifices publics (gendarmerie) au sud sur le boulevard. Naît alors une véritable cité administrative, alliant ainsi l’utile à l’agréable.

Si Les Lices demeurent la limite du centre ancien, cette artère devient également le trait d’union entre celle-ci et le nouveau quartier du Chabourlet.

Par Martine Brun, guide-conférencière

centre ville d'Arles place de la république 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 39 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

