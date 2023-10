Festival Argentina 2023 Centre Ville d’Albi Albi, 21 octobre 2023, Albi.

Albi,Tarn

Argentina fest : mettez le cap vers l’argentine ! Et si vous preniez la direction de Buenos Aires sans bouger d’Albi ? C’est ce que propose l’association Artérango qui met à l’honneur les richesses culturelles de l’Argentine..

2023-10-21 fin : 2023-10-29 . .

Centre Ville d’Albi

Albi 81000 Tarn Occitanie



Argentina fest: set course for Argentina! Why not head for Buenos Aires without leaving Albi? That’s what the Artérango association is proposing, to showcase the cultural riches of Argentina.

Argentina fest: ¡vamos a Argentina! ¿Por qué no viajar a Buenos Aires sin salir de Albi? Eso es lo que propone la asociación Artérango, para dar a conocer las riquezas culturales de Argentina.

Argentina fest: Machen Sie sich auf den Weg nach Argentinien! Wie wäre es, wenn Sie sich in Richtung Buenos Aires aufmachen würden, ohne sich von Albi wegzubewegen? Der Verein Artérango bietet genau das an und stellt den kulturellen Reichtum Argentiniens in den Mittelpunkt.

Mise à jour le 2023-08-31 par Office de Tourisme d’Albi