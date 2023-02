Portes ouvertes d’ateliers d’artisanat d’art – Centre ville d’Aix-en-Provence Centre-ville d’Aix-en-Provence, 28 mars 2023, Aix-en-Provence.

Arpentez le centre-ville d’Aix-en-Provence pour venir à la rencontre des artisans métiers d’art qui ouvrent leur porte de leur atelier boutique et vous transmettent leur savoir-faire !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de PACA, en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille Provence et l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, vous invite à découvrir les ateliers d’artisans d’art à travers des démonstrations et ateliers participatifs.

Muriel Biraghi Santons Fouque Thibault CHAPPE LA FIBULE Atelier des livres Atelier Luinwe Stef & Ben Sophie Bourgeix Deneuville Guitares Maison & Senteurs L’atelier by Nathalie LPc Rose et Marius

Muriel Biraghi, artisane d’art bijouterie haute fantaisie et objets décoratifs. Muriel Biraghi travaille les fils précieux métallisés saupoudrés d’or et d’argent, les fils de Lurex®, l’argent massif CEE. Elle s’applique à enfiler une multitude de pierres semi-précieuses, à entrelacer des perles de verre de Bohême et des fils métalliques, à apposer des rubans précieux. Elle redonne une seconde vie à la dentelle ancienne, la soie et les boutons de nacre. Unique ou en petite série, chaque pièce est entièrement réalisée de ses mains. Côté décoration, Muriel capture sous globe de verre des sculptures textiles oniriques et façonne des suspensions aériennes, des tableaux, des embrases.

Muriel Biraghi réalisera un sautoir multi-rangs “cascade de cristal” et sa manchette “dentelle vintage”, une sculpture textile onirique. Elle accueillera d’autres artisans et présentera ses nouvelles collaborations artistiques

Sam. 1/04 et Dim. 2/04 sur RDV

35B Cr Gambetta

mumubir@hotmail.com

Santons Fouque, fabrication de santons de Provence en argile. Depuis 4 générations, la famille Fouque perpétue un savoir-faire unique et ancestral. La visite de la Maison Fouque permet de découvrir les étapes de fabrication des santons et spécialement du célèbre Coup de Mistral© créé par Paul Fouque, Meilleur Ouvrier de France (1968).

Visite de l’exposition

Mar. 28/03 et Sam.01/03 de 10H à 13H et 14H à 18H30. Entrée libre. Groupe sur RDV min. 10 pers.

65 Cr Gambetta

04.42.26.33.38

Thibault CHAPPE, photographe spécialisé dans le Portrait d’Art et le reportage de Mariage. Le portrait c’est photographier l’humain, dans une optique personnelle ou professionnelle, portrait de soi, mais aussi des photos de familles, de grossesse, d’enfants, de couple. Dans un monde où l’image est partout, le portrait d’art est une capture d’un moment intemporel qu’on aura plaisir à revoir au fil du temps. Chaque mise en lumière est unique parce qu’un bon portrait doit procurer une émotion. Au delà de la simple prise de photos, c’est une expérience, une rencontre et un souvenir qui viendra enrichir votre patrimoine familial.

Démonstration de la démarche photographique, prises et tirages, zoom sur l’argentique

Mer. 29/03, Sam. 1/04 et Dim. 2/04 de 10H à 18H

45 Rue Mazarine

06.83.29.98.31

LA FIBULE, atelier de maroquinerie moderne. La Fibule fabrique des ceintures et accessoires en cuir sur-mesure à partir de deux matières premières : du cuir français pleine fleur au tannage végétal et des boucles/ fermoirs en laiton ou en zamac. Son ADN : artisanat local, responsable et humain, des produits de qualité et durables ! Les fournisseurs sont exclusivement français, en circuit-court et si possible locaux. Les chutes sont upcyclées et réutilisées. Quant aux packagings, ils sont issus du recyclage et confectionnés à l’atelier de réinsertion pour femmes aixoises “L’atelier Jasmin”.

Atelier découverte : les étapes de confection d’une ceinture. Entrée libre le Mar. 28/03, Jeu. 30/03, Ven. 31/03 et Sam. 1/04 de 10H à 18H

Atelier création : conception d’une sacoche de pétanque en cuir. Max 2 pers. sur RDV de 1H30 le Mer. 29/03 et Dim. 2/04 de 10H à 18H

62 Rue Boulegon

04.42.50.59.74

Atelier des livres, édition de livres en petites séries. P. Manechez-Reid, imprimeuse/éditrice, intervient de l’écriture à la fabrication d’un livre. Elle accompagne les particuliers, associations dans leurs projets d’édition de livre en autoédition. Elle intervient de la conception à la fabrication de livre “sur-mesure”. Les services proposés avec son équipe : aide à l’écriture, correction de texte, illustration, mise en page de livre, impression, reliure… Dans son atelier elle peut réaliser des séries de livres allant d’un exemplaire jusqu’à 500 en impression numérique.

Démonstration de confection d’un carnet

Sam. 1/04 et Dim. 2/04 de 13H à 18H

12 Rue de la Cépède

06.07.68.06.66

Atelier Luinwe, bijoutière. De CAP en ateliers, Yaëlle Moreau a acquis la certitude de sa passion pour le travail de l’argent. A cette matière au départ brute et grise, presque terne, elle donne au fil de ses inspirations une âme brillante ou satinée. Épurée, ethnique, végétale, la forme s’impose à elle qui y associe le cuir, le bois, le corail, la corne, les pierres fines ou semi-précieuses pour un résultat toujours inédit.

Démonstration de fabrication de petits anneaux

Sam. 1/04 et Dim. 2/04 de 10H à 17H

9 Rue Matheron

06.65.27.57.08

Stef & Ben, artisan cirier. S&B est une entreprise familiale, dans laquelle exigence et qualité sont les maîtres mots d’un savoir-faire et d’une passion commune, le tout dans une ambiance de partage et de gaieté. S&B fabriquent des bougies parfumées artisanales naturelles, en cire 100% végétale et des parfums d’ambiance sans alcool. Leur concept est basé sur la transparence et la qualité pour leurs clients : des bougies végétales, sans nocivité et sans impact environnemental.

Présentation et démonstration du métier d’artisan cirier

Du Mar. 28/03 au Ven. 31/03, séances d’1h à 10H et à 14H

Sam. 1/04 et Dim. 2/04, séances d’1h à 10H, à 11H, à 14H et à 16H

9 Rue Laurent Fauchier

04.42.24.10.83

Sophie Bourgeix, photographe. Passionnée par l’humain, sensible à la lumière, attachée à l’authenticité, Sophie Bourgeix vous accompagne pour peu à peu révéler les liens qui vous unissent. Elle propose des portraits d’art aux familles et chefs d’entreprises, pour dévoiler leurs liens et leurs personnalités. Elle est à ce jour la seule femme française Master Qualified European Photographer et propose des portraits en noir et blanc très authentiques et sensibles. Convaincue par la magie de l’être, par la rencontre avec soi, c’est naturellement que le mouvement est initié.

Exposition des portraits d’art sur la fratrie, prises et tirages, zoom sur l’argentique

Mer. 29/03 de 13H30 à 17H et Sam. 1/04 de 14H30 à 17H

4 Rue des Chartreux

06.60.26.38.92

Deneuville Guitares, luthier. F. Deneuville a toujours donné son temps, son énergie et son cœur à la compréhension des instruments à cordes. C’est une approche très brute et intimiste de la lutherie qu’il s’applique à mettre en avant. Il aime dévoiler les bois dans leur aspect le plus simple et authentique, et s’attache à apprivoiser les sonorités de ses instruments.

Fabrication de guitare et rénovation d’instruments anciens

Du Mar. 28/03 au Dim. 2/04 de 10H-12H30 et 13H30-18H

28 Rue de la Treille

06.65.54.48.06

Maison & Senteurs Aix, cirier. Fort d’expériences dans le domaine des senteurs et de la bougie, F. Angoud, cirier, a décidé de créer et faire de la bougie un objet de décoration en collaborant avec des Maîtres Verriers et les meilleurs parfumeurs de Grasse. Maison & Senteurs s’engage à ce que l’objet de décoration à travers la bougie et les parfums soient naturels et éco-responsables.

Démonstration et atelier de fabrication d’une bougie parfumée

Mer. 29/03 et Dim. 2/04 sur RDV

20 Rue Thiers

07.62.93.19.89

L’atelier by Nathalie LPc, céramiste designer. Artisan de la terre, Nathalie dessine et façonne ses créations dans son atelier, un savoir-faire ancestral et un réel fait-main. Ses créations uniques, inspirées de la méditerrannée illuminent vos murs, vos tables et vos intérieurs, avec un joli nuancier de couleur. Son style contemporain permet de se démarquer et de sortir des sentiers battus.

Démonstrations de coulages et estampages d’objets décoratifs et vaisselles

Mer. 29/03 , Ven. 31/03, Sam. 1/04 de 9H30 à 19H

9 Rue Font d’Argent

06.88.20.69.59

Rose et Marius, cirier. Partez à la découverte des bougies de luxe précieuses Rose et Marius, un concept unique de bougie de luxe rechargeable entièrement réalisé à la main en France. Un style unique qui reprend les motifs de carreaux de ciment sur lesquels la création de la marque jouait dans la bastide de sa grand-mère, Rose…

Atelier de création de bougie parfumée

Du Mar. 29/03 au Sam. 1/04. Accès libre

3 Rue Thiers

09.82.59.35.35



