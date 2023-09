Halloween / Day & Night – Cusset Centre-ville Cusset, 31 octobre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

L’association des commerçants de Cusset vous invite à frissonner à ses côtés à l’occasion des festivités d’Halloween, mardi 31 octobre dès 14h en plein coeur de ville de Cusset..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. .

Centre-ville

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Cusset Merchants Association invites you to join in the Halloween festivities on Tuesday October 31st from 2pm in the heart of Cusset.

La Asociación de Comerciantes de Cusset le invita a participar en la fiesta de Halloween el martes 31 de octubre a partir de las 14.00 h en pleno centro de Cusset.

Die Vereinigung der Geschäftsleute von Cusset lädt Sie ein, sich anlässlich der Halloween-Feierlichkeiten am Dienstag, den 31. Oktober ab 14 Uhr im Stadtzentrum von Cusset gemeinsam mit ihr zu gruseln.

