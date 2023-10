Marché de Noël Centre ville Crest, 16 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Les fêtes de fin d’année sont toujours un moment de partage et de convivialité.

Marché de noël, marché aux santons, animations diverses.

Chalets et promenade du père noël mais aussi une balade en traîneau avec des rennes….

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Centre ville

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The end of year celebrations are always a time for sharing and conviviality.

Christmas market, santons market, various animations.

Chalets and Santa Claus’ walk but also a sleigh ride with reindeers…

Las fiestas son siempre un momento para compartir y convivir.

Mercado de Navidad, mercado santón, actividades diversas.

Chalés y paseo de Papá Noel, además de un paseo en trineo con renos…

Die Feiertage zum Jahresende sind immer ein Moment des Teilens und der Geselligkeit.

Weihnachtsmarkt, Markt mit Santons, verschiedene Animationen.

Chalets und Spaziergang des Weihnachtsmanns, aber auch eine Schlittenfahrt mit Rentieren…

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans