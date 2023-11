Les Farfelins Centre ville Coutances, 20 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Les Farfelins : 14h30 et 16h dans le centre ville..

2023-12-20 14:30:00 fin : 2023-12-20 . .

Centre ville

Coutances 50200 Manche Normandie



Les Farfelins: 2.30pm and 4pm in the town center.

Les Farfelins: 14.30 y 16.00 horas en el centro de la ciudad.

Les Farfelins: 14:30 und 16:00 Uhr im Stadtzentrum.

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche