Spectacle « Les marcheurs de rêve » Centre Ville Coutances, 9 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Spectacle « Les marcheurs de rêve » par la compagnie Lilamayi dans le centre ville de Coutances..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Centre Ville

Coutances 50200 Manche Normandie



Les marcheurs de rêve » show by the Lilamayi company in downtown Coutances.

Espectáculo « Les marcheurs de rêve » de la compañía Lilamayi en el centro de Coutances.

Aufführung « Les marcheurs de rêve » (Die Traumwanderer) der Kompanie Lilamayi im Stadtzentrum von Coutances.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche