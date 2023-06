Marché en fête Centre ville Coulonges-sur-l’Autize, 11 juillet 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Marché en fête

Centre-ville

8h-16h Gratuit

La municipalité et les unions des commerçants sédentaires et non sédentaires vous proposent une journée festive autour du marché coulongeois, poumon économique de la cité depuis le XVIe siècle avec plus de 100 exposants, un espace ludique pour les enfants et un espace restauration. Apéritif offert par la commune à 12h30 dans le parc, visites gratuites du château, de l’exposition estivale et du musée. Renseignements : 05 49 06 10 72 ou Facebook

« Ville de Coulonges-sur-l'Autize ».

2023-07-11

Centre ville

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Marché en fête

Downtown

8am-4pm Free

The municipality and the unions of sedentary and non-sedentary traders offer you a festive day around the Coulonge market, the economic lung of the town since the 16th century, with over 100 exhibitors, a play area for children and a catering area. Aperitif offered by the commune at 12:30 pm in the park, free tours of the château, the summer exhibition and the museum. Information: 05 49 06 10 72 or Facebook

« Ville de Coulonges-sur-l?Autize ».

Fiestas del mercado

Centro de la ciudad

de 8.00 a 16.00 h Gratuito

El ayuntamiento y los sindicatos de comerciantes sedentarios y no sedentarios organizan una jornada festiva en torno al mercado de Coulonge, pulmón económico de la ciudad desde el siglo XVI, con más de 100 puestos, un espacio lúdico para los niños y una zona de restauración. Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento a las 12h30 en el parque, visitas gratuitas al castillo, a la exposición de verano y al museo. Información: 05 49 06 10 72 o Facebook

« Ayuntamiento de Coulonges-sur-l’Autize.

Markt in Feststimmung

Stadtzentrum

8-16 Uhr Kostenlos

Die Stadtverwaltung und die Verbände der sesshaften und nicht sesshaften Händler laden Sie zu einem Festtag rund um den Markt von Coulonge ein, der seit dem 16. Jahrhundert die wirtschaftliche Lunge der Stadt ist, mit mehr als 100 Ausstellern, einem Spielbereich für Kinder und einem Restaurantbereich. Um 12:30 Uhr bietet die Gemeinde einen Aperitif im Park an. Außerdem gibt es kostenlose Besichtigungen des Schlosses, der Sommerausstellung und des Museums. Informationen: 05 49 06 10 72 oder Facebook

« Ville de Coulonges-sur-l’Autize » (Stadt Coulonges-sur-l’Autize).

