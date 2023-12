Animations de Noël Centre ville Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère Animations de Noël Centre ville Concarneau, 27 décembre 2023, Concarneau. Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27

fin : 2023-12-27 . De 10h à 20h : PETIT TRAIN DE NOËL – Manège gratuit

De 14h à 16h30 : BOUM par les jeunes de La Maison.

. De 17h à 18h : ZUMBA avec B COMME BAÏLA. .

Centre ville

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

