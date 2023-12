Animations de Noël Centre ville Concarneau, 26 décembre 2023, Concarneau.

Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26

.

De 11h à 12h30 et de 17h à 18h30 : ORGUE DE BARBARIE par la compagnie Bol d’air, offert par le centre E.Leclerc de Concarneau.

. 15h : CONTES

. 16h : PETIT JAUNE ET PETIT BLEU – Au Pôle Culturel – Conte en chansons inspiré du livre de Leo Lionni, par la compagnie Bol d’air – Public : de 0 à 10 ans et plus – Durée : 30 mns –

.

Centre ville

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



