« Le Rêve d’Herbert » Centre ville Châtellerault, 17 décembre 2023, Châtellerault.

« Le Rêve d’Herbert » Dimanche 17 décembre, 18h00 Centre ville libre

Elles s’avancent dans l’ombre, longues silhouettes blanches, sur échasses, drapées de toiles, qui semblent attendre on ne sait quel rendez-vous.

Apparaissant au détour d’un arbre, au coin d’une rue, pourvues du seul langage des silences et des gestes lents ; elles entament d’étranges conciliabules, s’approchent, s’éloignent et nous invitent finalement à les suivre …

Peu à peu les cinq personnages se métamorphosent en personnages volumineux de 4m de haut. Difformes et majestueuses à la fois, pataudes et aériennes, comme venues d’une autre planète, leurs têtes deviennent lumineuses.

Puis les silhouettes mastodontes nous entraînent autour d’un astre lumineux.

Sur une musique étrange et envoûtante, les cinq personnages effectuent un rituel magique qui permettra à l’astre de s’élever dans le ciel…

Comme un clin d’œil à la lune. Comme dans un rêve !

Centre ville Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:45:00+01:00

spectacle

Giovanni Galardini