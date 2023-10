Lisztomanias de Châteauroux Centre ville Châteauroux, 20 octobre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Depuis 2002, le Festival des Lisztomanias fait vivre le projet de Liszt lui-même : créer un festival à Châteauroux, avec la complicité active de George Sand. Unique en Europe, le festival est un hymne à la musique romantique..

2023-10-20 fin : 2023-10-25 . 170 EUR.

Centre ville

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Since 2002, the Festival des Lisztomanias has brought to life Liszt’s own project: to create a festival in Châteauroux, with the active complicity of George Sand. Unique in Europe, the festival is a hymn to romantic music.

Desde 2002, el Festival des Lisztomanias da vida al proyecto del propio Liszt: crear un festival en Châteauroux, con el apoyo activo de George Sand. Único en Europa, el festival es un canto a la música romántica.

Seit 2002 hält das Festival des Lisztomanias Liszts eigenes Projekt am Leben: die Gründung eines Festivals in Châteauroux mit der aktiven Unterstützung von George Sand. Das Festival ist einzigartig in Europa und eine Hymne an die romantische Musik.

