Fête de la Musique Centre ville, 21 juin 2023, Châteaurenard.

Châteaurenard,Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à Châteaurenard.

Concerts, performances musicales, il y en aura pour tous les goûts !.

2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Centre ville

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fête de la Musique in Châteaurenard.

Concerts, musical performances, there will be something for everyone!

Fiesta de la Música en Châteaurenard.

Conciertos, actuaciones musicales, ¡habrá para todos los gustos!

Fête de la Musique in Châteaurenard.

Konzerte, musikalische Darbietungen, für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence