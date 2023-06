2ème Sortie du Carnaval de Châteauneuf-sur-Loire : Place aux Jeux ! Centre-ville Châteauneuf-sur-Loire, 24 mars 2024, Châteauneuf-sur-Loire.

Châteauneuf-sur-Loire,Loiret

Le Loiret est définitivement une terre de carnaval, et Châteauneuf-sur-Loire ne manque pas à la tradition… Au son des bandas et des musiques locales, suivez le passage de Miss Carnaval et ses dauphines, rejoignez le cortège pour un moment de bonne humeur!.

Dimanche 2024-03-24 à 15:00:00 ; fin : 2024-03-24 . EUR.

Centre-ville

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire



The Loiret is definitely a land of carnival, and Châteauneuf-sur-Loire does not miss the tradition? To the sound of bandas and local music, follow the passage of Miss Carnival and her runners-up, join the procession for a moment of good humor!

El Loiret es sin duda una tierra de carnaval, y a Châteauneuf-sur-Loire no le falta tradición.. Al son de las bandas y de la música local, siga el paso de Miss Carnaval y de sus subcampeonas, y únase al desfile para disfrutar de un momento de buen humor

Das Loiret ist definitiv ein Land des Karnevals, und Châteauneuf-sur-Loire steht dieser Tradition in nichts nach… Verfolgen Sie zu den Klängen der Bandas und der lokalen Musik den Auftritt der Miss Karneval und ihrer Delphine, schließen Sie sich dem Umzug an und genießen Sie die gute Laune!

Mise à jour le 2023-06-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS