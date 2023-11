Marché de Noël à Cerizay Centre-ville Cerizay, 2 décembre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

Rendez-vous en centre-ville de Cerizay pour le marché de Noël!

Plus de 30 exposants producteurs locaux, artisans, créateurs.

Fanfares, animations et la présence du Père Noël avec sa distribution de bonbons.

Buvette et restauration sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. EUR.

Centre-ville

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



See you in downtown Cerizay for the Christmas market!

Over 30 exhibitors featuring local producers, craftspeople and designers.

Fanfares, entertainment and the presence of Santa Claus with his candy distribution.

Refreshments and snacks on site.

¡Nos vemos en el centro de Cerizay para el mercado de Navidad!

Más de 30 expositores, entre productores, artesanos y diseñadores locales.

Fanfarrias, animaciones y Papá Noel con su reparto de caramelos.

Refrescos y tentempiés in situ.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum von Cerizay!

Mehr als 30 Aussteller von lokalen Produzenten, Kunsthandwerkern und Designern.

Fanfaren, Animationen und die Anwesenheit des Weihnachtsmanns mit seiner Süßigkeitenverteilung.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Bocage Bressuirais