MARCHÉ DE NOËL CENTRE-VILLE CARBONNE Carbonne, 3 décembre 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

Organisée par l’association des commerçants, artisans et professions libérales de Carbonne, Carbonne plus.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

CENTRE-VILLE CARBONNE

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie



Organized by Carbonne’s association of shopkeepers, craftsmen and professionals, Carbonne plus

Organizado por la asociación de comerciantes, artesanos y profesiones liberales de Carbonne, Carbonne plus

Organisiert von der Vereinigung der Händler, Handwerker und Freiberufler von Carbonne, Carbonne plus

