Grande braderie des commerçants et foire à tout Centre ville Cany-Barville, 15 juillet 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Braderie des commerçants et Foire à tout, dans toute la rue du général de Gaulle et les rues voisines.

Entrée libre toute la journée.

Animations pour les enfants.

Exposants foire à tout : 2€/m pour les particuliers.

2023-07-15 07:00:00 fin : 2023-07-15 18:00:00. .

Centre ville

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Braderie des commerçants and Foire à tout, in the Rue du Général de Gaulle and neighbouring streets.

Free admission all day.

Entertainment for children.

Everything fair exhibitors: 2?/m for individuals

Braderie de los comerciantes y Foire à tout, a lo largo de la rue du général de Gaulle y calles adyacentes.

Entrada gratuita todo el día.

Animaciones para niños.

Todo expositores de la feria: 2?/m para particulares

Braderie der Händler und Foire à tout, in der gesamten Rue du Général de Gaulle und den angrenzenden Straßen.

Freier Eintritt den ganzen Tag über.

Animationen für die Kinder.

Aussteller auf dem Jahrmarkt: 2/m für Privatpersonen

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche