20ème édition de la fête du Gâteau basque et 14ème chapitre de la Confrérie du Gâteau basque Centre-ville, 1 octobre 2023, Cambo-les-Bains.

Immersion gourmande et festive à l’occasion des 20 ans de la Fête du Gâteau basque de Cambo-les-Bains.

Ce produit d’exception qui fait la réputation de l’art culinaire du Pays basque, depuis le XIXe siècle, a un lien avec Cambo-les-Bains. Il est mis à l’honneur chaque premier week-end d’octobre. Au programme, concours du meilleur gâteau basque, ateliers de fabrication, balade gourmande, repas champêtre, spectacle des traditions basques, marché aux producteurs régionaux et artisanal..

Centre-ville

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Gourmet and festive immersion on the occasion of the 20th anniversary of the Basque Cake Festival of Cambo-les-Bains.

This exceptional product, which has made the reputation of the culinary art of the Basque Country since the 19th century, has a link with Cambo-les-Bains. It is honored every first weekend of October. On the program, contest of the best Basque cake, workshops of manufacture, greedy stroll, country meal, spectacle of the Basque traditions, market with the regional producers and artisanal.

Inmersión gastronómica y festiva con motivo del 20º aniversario de la Fiesta del Pastel Vasco de Cambo-les-Bains.

Este producto excepcional, que ha dado renombre al arte culinario del País Vasco desde el siglo XIX, está vinculado a Cambo-les-Bains. Se le rinde homenaje cada primer fin de semana de octubre. El programa incluye un concurso del mejor pastel vasco, talleres de elaboración, un paseo gastronómico, una comida campestre, un espectáculo sobre las tradiciones vascas y un mercado de productores y artesanos regionales.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Fests des Baskischen Kuchens in Cambo-les-Bains tauchen Sie ein in die Welt der Feinschmecker und Festlichkeiten.

Dieses außergewöhnliche Produkt, das seit dem 19. Jahrhundert den Ruf der Kochkunst des Baskenlandes begründet, ist mit Cambo-les-Bains verbunden. Es wird jedes erste Wochenende im Oktober gefeiert. Auf dem Programm stehen ein Wettbewerb um den besten baskischen Kuchen, Workshops zur Herstellung, ein Gourmet-Spaziergang, ein ländliches Essen, eine Aufführung baskischer Traditionen sowie ein Markt mit regionalen Erzeugern und Handwerkern.

