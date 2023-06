[Journées Européennes du Patrimoine] Cabourg à la Belle Époque Centre-ville Cabourg, 16 septembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Belle Époque, villas ou encore naissance des infrastructures touristiques de Cabourg : la partie Est de la station n’aura plus de secrets pour vous ! Vous découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à la renommée de la ville. Inscription obligatoire.

Lieu communiqué à l’inscription.

Inscription à partir du 1er septembre..

2023-09-16 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Centre-ville

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Belle Époque, villas or the birth of Cabourg’s tourist infrastructure: the eastern part of the resort will no longer hold any secrets for you! You will also discover the personalities who contributed to the town’s fame. Registration required

Location communicated upon registration

Registration from September 1st.

Belle Époque, villas y el nacimiento de la infraestructura turística de Cabourg: ¡la parte oriental de la estación ya no tendrá secretos para usted! También descubrirá las personalidades que han contribuido a la fama de la ciudad. Inscripción obligatoria.

El lugar se anunciará en el momento de la inscripción.

Inscripciones a partir del 1 de septiembre.

Belle Époque, Villen oder die Entstehung der touristischen Infrastruktur von Cabourg: Der östliche Teil des Ortes wird keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben! Sie werden auch die Persönlichkeiten kennenlernen, die zum Ruhm der Stadt beigetragen haben. Anmeldung erforderlich.

Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Anmeldung ab dem 1. September.

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité