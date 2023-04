Marché de Burie Centre-ville Burie Catégories d’Évènement: BURIE

Charente-Maritime

Marché de Burie Centre-ville, 1 janvier 2023, Burie. Venez profiter du marché local de Burie et rencontrer les producteurs locaux !.

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Centre-ville

Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy Burie’s local market and meet the local producers! Venga a disfrutar del mercado local de Burie y conozca a los productores locales Genießen Sie den lokalen Markt in Burie und lernen Sie die lokalen Produzenten kennen! Mise à jour le 2022-01-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

