Les fanfares du Buis et Ti’fanfares Centre ville Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Les fanfares du Buis et Ti’fanfares Centre ville, 27 mai 2023, Buis-les-Baronnies. Ti’fanfares c’est une fanfare de rue de l’Ardèche Méridionale, fondée il y a une vingtaine d’année par une bande de joyeux musicien(ne)s du Pays de Vans..

2023-05-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-28 21:00:00. .

Centre ville Place du Quinconce et Place des Arcades

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ti’fanfares is a street band from Southern Ardèche, founded about twenty years ago by a band of joyful musicians from the Pays de Vans. Ti’fanfares es una banda callejera de la Ardèche Méridionale, fundada hace unos veinte años por una banda de músicos alegres de la zona de Vans. Ti’fanfares ist eine Straßenkapelle aus der südlichen Ardèche, die vor etwa 20 Jahren von einer Gruppe fröhlicher Musiker/innen aus dem Pays de Vans gegründet wurde. Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Centre ville Adresse Centre ville Place du Quinconce et Place des Arcades Ville Buis-les-Baronnies Departement Drôme Lieu Ville Centre ville Buis-les-Baronnies

Centre ville Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Les fanfares du Buis et Ti’fanfares Centre ville 2023-05-27 was last modified: by Les fanfares du Buis et Ti’fanfares Centre ville Centre ville 27 mai 2023 Centre ville Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme