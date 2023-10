DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS Centre ville Bruyères, 6 décembre 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Saint-Nicolas, évêque de Myre, s’invitera à Bruyères le mardi 6 décembre pour rencontrer les enfants de la ville.

Il fera sa tournée dans les divers établissements de la ville.

Défilé prévu en fin de journée : départ 18h aux ateliers municipaux (rue Joffre) en direction de la place Stanislas.. Tout public

Mercredi 2023-12-06 18:00:00 fin : 2023-12-06 . 0 EUR.

Centre ville rue Joffre

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Saint-Nicolas, Bishop of Myre, will be visiting Bruyères on Tuesday December 6 to meet the town’s children.

He will tour the town’s various establishments.

Parade planned for the end of the day: 6pm departure from the municipal workshops (rue Joffre) towards Place Stanislas.

Saint-Nicolas, obispo de Myre, visitará Bruyères el martes 6 de diciembre para encontrarse con los niños de la ciudad.

Recorrerá las escuelas de la ciudad.

Al final de la jornada tendrá lugar el desfile, que partirá a las 18.00 horas de los talleres municipales (rue Joffre) en dirección a la plaza Stanislas.

St. Nikolaus, der Bischof von Myra, wird am Dienstag, den 6. Dezember, nach Bruyères kommen, um die Kinder der Stadt zu treffen.

Er wird seine Runde durch die verschiedenen Einrichtungen der Stadt machen.

Geplanter Umzug am Ende des Tages: Start um 18 Uhr an den städtischen Werkstätten (rue Joffre) in Richtung des Place Stanislas.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES