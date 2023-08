Vide grenier Centre ville Bort-les-Orgues, 10 septembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Vide grenier dans le cadre de la fête de Bort..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Centre ville

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Flea market as part of the fête de Bort.

Mercadillo en el marco del festival Bort.

Flohmarkt im Rahmen des Festes von Bort.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze