Fête de Bort Centre ville Bort-les-Orgues, 8 septembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Dans le centre ville. Diverses animations sur plusieurs jours : feu d’artifice, vide grenier, fête foraine, animations de rue, spectacles, concours de pétanques….

2023-09-08 fin : 2023-09-17 . .

Centre ville Place Marmontel

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the town center. Various events over several days: fireworks, garage sale, funfair, street entertainment, shows, pétanque competition…

En el centro de la ciudad. Diversos actos durante varios días: fuegos artificiales, venta de garaje, parque de atracciones, animación callejera, espectáculos, competición de petanca, etc.

Im Zentrum der Stadt. Verschiedene Animationen an mehreren Tagen: Feuerwerk, Flohmarkt, Jahrmarkt, Straßenanimationen, Shows, Boulespiel-Wettbewerb…

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze