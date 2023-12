Balade et légendes de Blois Centre ville Blois, 8 décembre 2023 17:00, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Balade Contée et costumée avec St Nicolas et Mère Noël en centre ville de Blois.

Samedi 2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 18:30:00. 2 EUR.

Centre ville

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Costumed walk with St Nicolas and Mother Christmas in downtown Blois

Paseo de cuentos y disfraces con San Nicolás y Mamá Noel por el centro de Blois

Märchenhafter Kostümspaziergang mit St. Nikolaus und Weihnachtsfrau im Stadtzentrum von Blois

Mise à jour le 2023-12-06 par ADT41