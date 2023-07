Fête de la Saint-Nicolas Centre ville Biscarrosse, 9 décembre 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Fête de la Saint-Nicolas avec animations, spectacles, restauration et buvette sur place.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Centre ville Place Marsan

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



St. Nicholas Day with entertainment, shows, food and refreshments on site

Día de San Nicolás con animaciones, espectáculos, comida y refrescos in situ

Nikolausfest mit Animationen, Aufführungen, Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Grands Lacs