Marché hebdomadaire de Billom Centre ville, 1 janvier 2023, Billom. Parcourez le centre ville de Billom à la découverte des producteurs locaux.

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Visit the city center of Billom to discover the local producers Explore el centro de la ciudad de Billom para descubrir a los productores locales Durchstreifen Sie das Stadtzentrum von Billom auf der Suche nach lokalen Produzenten Mise à jour le 2022-04-25 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

