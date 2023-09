Braderie de Biarritz Centre ville Biarritz, 22 septembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Dernière minute : En raison de conditions météo défavorables, la journée de braderie du vendredi 22/09 est annulée. Merci de votre compréhension.

Profitez de 2 jours de shopping dans les rues de de Biarritz à l’occasion de la grande braderie du samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023 organisée par les commerçants du centre ville.

Près de 150 boutiques de Biarritz proposent LES PLUS GRANDES MARQUES A PRIX DEGRIFFES. Prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires de mode, bagagerie , parfums et produits de beauté, décoration de la maison, linge de table et de maison…..

2023-09-22 fin : 2023-09-24 19:00:00. .

Centre ville

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Last minute: Due to unfavorable weather conditions, the braderie day on Friday 22/09 is cancelled. Thank you for your understanding.

Enjoy 2 days of shopping in the streets of Biarritz during the grand braderie on Saturday September 23 and Sunday September 24, 2023 organized by the city center merchants.

Nearly 150 stores in Biarritz will be offering THE BIGGEST BRANDS AT LOW PRICES. Ready-to-wear, lingerie, shoes, fashion accessories, luggage, perfumes and beauty products, home decoration, table and household linen?

Última hora: Debido a las desfavorables condiciones meteorológicas, el día de braderie del viernes 22/09 ha sido cancelado. Gracias por su comprensión.

Disfrute de 2 días de compras por las calles de Biarritz durante las grandes rebajas del sábado 23 y el domingo 24 de septiembre de 2023 organizadas por los comerciantes del centro de la ciudad.

Cerca de 150 comercios de Biarritz le propondrán LAS MEJORES MARCAS A BAJOS PRECIOS. Prêt-à-porter, lencería, zapatos, accesorios de moda, maletas, perfumes y productos de belleza, decoración del hogar, ropa de mesa y de casa?

Last Minute: Aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen wird der Ausverkaufstag am Freitag, den 22.09. abgesagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Genießen Sie zwei Tage Shopping in den Straßen von Biarritz bei der großen Braderie am Samstag, den 23. und Sonntag, den 24. September 2023, die von den Geschäftsleuten des Stadtzentrums organisiert wird.

Rund 150 Geschäfte in Biarritz bieten DIE GRÖSSTEN MARKEN zu günstigen Preisen an. Konfektionskleidung, Dessous, Schuhe, Modeaccessoires, Reisegepäck, Parfums und Schönheitsprodukte, Wohndekoration, Tisch- und Haushaltswäsche?

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Biarritz