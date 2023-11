Noël à Bergerac – Déambulation des lutins Centre ville Bergerac, 23 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez assister à la Déambulation des lutins de l’association Troubadour dans le centre ville de Bergerac..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Centre ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Déambulation des lutins by the Troubadour association in Bergerac town center.

Venga a ver a los duendes de la asociación Troubadour pasear por el centro de Bergerac.

Seien Sie dabei, wenn die Kobolde des Vereins Troubadour durch das Stadtzentrum von Bergerac ziehen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides