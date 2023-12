Cet évènement est passé Soupe du coeur des chefs Centre-ville Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Soupe du coeur des chefs Centre-ville Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac. Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 07:00:00

fin : 2023-12-16 13:00:00 Les chefs bergeracois se mobilisent pour la Soupe du Cœur des Chefs le samedi 16 décembre rue de la Résistance (en face de la Mie-Caline). Restaurants participants : Le Vieux Logis / Le Relais de St Sauveur / Le Kristo / Le St Jacques / Le Bistro d’en face / L’imparfait / La Libertie / La Table du Marché / L’Authentik / CFA de Bergerac / La Chartreuse de Bignac / Le Vin ‘quatre / Quai 24 / Mélange Les bénéfices de l’action seront reversés à l’association : Voyage Découverte Handicap 24 et 47 De 7h à 13h, le ROTARY Club service INNER WHEEL organise à nouveau son action « cadeaux mystères » : des cadeaux de commerçants et vignerons du bergeracois, d’une valeur marchande de 20 euros, revendus 10 euros sur le marché. Le bénéfice de cette action sera intégralement reversé à l’association » Une lame pour courir »..

Les chefs bergeracois se mobilisent pour la Soupe du Cœur des Chefs le samedi 16 décembre rue de la Résistance (en face de la Mie-Caline). Restaurants participants : Le Vieux Logis / Le Relais de St Sauveur / Le Kristo / Le St Jacques / Le Bistro d’en face / L’imparfait / La Libertie / La Table du Marché / L’Authentik / CFA de Bergerac / La Chartreuse de Bignac / Le Vin ‘quatre / Quai 24 / Mélange Les bénéfices de l’action seront reversés à l’association : Voyage Découverte Handicap 24 et 47 De 7h à 13h, le ROTARY Club service INNER WHEEL organise à nouveau son action « cadeaux mystères » : des cadeaux de commerçants et vignerons du bergeracois, d’une valeur marchande de 20 euros, revendus 10 euros sur le marché. Le bénéfice de cette action sera intégralement reversé à l’association » Une lame pour courir ».

Les chefs bergeracois se mobilisent pour la Soupe du Cœur des Chefs le samedi 16 décembre rue de la Résistance (en face de la Mie-Caline). Restaurants participants : Le Vieux Logis / Le Relais de St Sauveur / Le Kristo / Le St Jacques / Le Bistro d’en face / L’imparfait / La Libertie / La Table du Marché / L’Authentik / CFA de Bergerac / La Chartreuse de Bignac / Le Vin ‘quatre / Quai 24 / Mélange Les bénéfices de l’action seront reversés à l’association : Voyage Découverte Handicap 24 et 47 De 7h à 13h, le ROTARY Club service INNER WHEEL organise à nouveau son action « cadeaux mystères » : des cadeaux de commerçants et vignerons du bergeracois, d’une valeur marchande de 20 euros, revendus 10 euros sur le marché. Le bénéfice de cette action sera intégralement reversé à l’association » Une lame pour courir ». .

Centre-ville Rue de la Résistance

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Bergerac, Dordogne Autres Code postal 24100 Lieu Centre-ville Adresse Centre-ville Rue de la Résistance Ville Bergerac Departement Dordogne Lieu Ville Centre-ville Bergerac Latitude 44.8531494 Longitude 0.48414752 latitude longitude 44.8531494;0.48414752

Centre-ville Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/