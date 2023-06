Les Estivales : terrasses musicales Centre-ville Bergerac, 25 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Divers bars de la ville invitent des groupes de musique à se produire devant leur établissement. Vous pourrez donc apprécier les différents styles musicaux lors de votre balade de fin de journée dans la ville….

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . .

Centre-ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Various bars in town invite live bands to perform in front of their establishments. So you can enjoy a variety of musical styles as you stroll through the city at the end of the day…

Varios bares de la ciudad invitan a grupos musicales a actuar delante de sus establecimientos. Así podrás disfrutar de una gran variedad de estilos musicales mientras paseas por la ciudad al final del día…

Verschiedene Bars in der Stadt laden Musikgruppen ein, vor ihren Lokalen aufzutreten. So können Sie bei Ihrem Feierabendbummel durch die Stadt die verschiedenen Musikstile genießen…

