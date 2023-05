Nocturne cycliste Centre-ville, 30 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le club Dordogne Sud Cycliste organise le vendredi 30 juin 2023 une course cycliste pour la catégorie Elite et Open de la FFC sur le circuit du criterium professionnel des années 2000..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 23:00:00. .

Centre-ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The club Dordogne Sud Cycliste organizes on Friday June 30th 2023 a cycling race for the category Elite and Open of the FFC on the circuit of the professional criterium of the years 2000.

El club Dordogne Sud Cycliste organiza el viernes 30 de junio de 2023 una carrera ciclista para las categorías Elite y Open de la FFC en el circuito profesional de criteriums de los años 2000.

Der Verein Dordogne Sud Cycliste organisiert am Freitag, den 30. Juni 2023, ein Radrennen für die Elite- und Open-Kategorie der FFC auf der Strecke des Profi-Kriteriums aus den 2000er Jahren.

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides