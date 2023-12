Journée Olentzero Centre ville Bayonne, 16 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16

Ce samedi 16 décembre, après une matinée d’animation des choeurs bayonnais et celle des Ikastola en musique et en proposition de talo sur l’esplanade Roland Barthes, Olentzero accostera à Bayonne à 15 heures au mail Chaho Pelletier qu’il rejoindra au fil de la Nive, covoituré par les rameurs d’Ibaialde sur leur traînière, tandis que Mari Domingi bénéficiera de la flotte d’Euskal Joutes pour le rejoindre en venant de l’Adour. Ils seront reçus par les enfants des écoles bilingues et Ikastola de Bayonne en chanson, qu’ils récompenseront par des bonbons ou du charbon suivant l’humeur. Ensuite avec leur âne, ils défileront dans les rues de Bayonne entre sonnerie de cloches des joaldun, musique de gaita, txistu, cuivres et tanborrada pour des haltes devant les chœurs bayonnais. Olentzero accédera également à la demande de certains commercants en allumant leur lanterne du solstice..

Centre ville

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



