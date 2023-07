Saint-Guignolet à Aumale Centre-ville Aumale, 25 août 2023, Aumale.

Aumale,Seine-Maritime

La traditionnelle Saint-Guignolet revient sur Aumale du 25 au 28 août :

Vendredi 25 Août : Grand critérium cycliste

– Dès 16h : Retrait des dossards

– 17h00 : 4ème catégorie et féminimes (1h + 1 tour)

– 18h15 : 3ème catégorie (1h + 2 tours)

– 19h30 : 1ère et 2ème catégorie (1h + 3 tours)

– 21h00 : Remise des prix à la Halle au Beurre

Inscription 6€ sur le site UFOLEP

Infos : 02 35 93 40 50 (mairie Aumale)

Samedi 26 Août :

De 7h à 23h – Marché hebdomadaire suivi du marché nocturne – rue Birmandreis

– 14h15 : Concours de pétanque en doublettes formées – Place du CSP

– 15h00 : Ouverture de la fête foraine

– 21h00 à 23h00 : Concert des « The Windmills » rue Saint Lazare – reprise des années 70 à nos jours

– 22h00 : Fontaines lumineuses – Rue Birmandreis

– 22h30 : Illuminations des monuments

Dimanche 27 Août :

– 10h30 : Messe en musique suivie de la commémoration du 78ème anniversaire de la libération de la ville au monument aux Morts avec la participation de l’Harmonie Municipale d’Aumale

– 10h00 à 12h00 : Jeux à la piscine

– 14h30 : Aubade à l’EHPAD du Duc d’Aumale par le groupe « S-line percussion »

– 15h15 : défilé du corso fleuri composé de différents chars des associations aumaloises, des majorettes d’Aumale, le groupe Jaja, Dragon Musik, le Banda Esperenza, la compagnie Tahoungan Togo et le S-Line percussion. Ils animeront les rues de la ville sous une pluie de confettis. La dislocation se fera place du monument aux Morts après une aubade de 10 minutes pour chaque groupe de musique.

Lundi 28 Août : Concours de pétanque

Place du CSP – Doublettes mêlées tournantes – 5€/joueur

13h30 : Inscriptions / 14h15 : Jet du but

Infos pétanque : 02 35 94 07 54 / 06 20 54 33 20

Infos : 02 35 93 40 50

Organisée par le comité des Fêtes d’Aumale.

2023-08-25 14:00:00 fin : 2023-08-25 22:00:00. .

Centre-ville

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie



The traditional Saint-Guignolet festival returns to Aumale from August 25 to 28:

Friday August 25: Grand critérium cycliste

– From 4pm: Number withdrawal

– 5pm: 4th category and women (1h + 1 lap)

– 6:15pm: 3rd category (1h + 2 laps)

– 7:30pm: 1st and 2nd categories (1h + 3 laps)

– 9:00 pm: Prize-giving ceremony at the Halle au Beurre

6? registration on the UFOLEP website

Info: 02 35 93 40 50 (Aumale town hall)

Saturday August 26th :

7am to 11pm – Weekly market followed by night market – rue Birmandreis

– 2:15pm: Petanque competition in pairs – Place du CSP

– 3:00 pm: Opening of the funfair

– 9:00 p.m. to 11:00 p.m.: Concert by « The Windmills » in rue Saint Lazare – covers from the 70s to the present day

– 10:00 pm: Illuminated fountains – Rue Birmandreis

– 10:30 pm: Illumination of monuments

Sunday August 27 :

– 10:30 am: Mass with music, followed by the commemoration of the 78th anniversary of the liberation of the town at the war memorial, with the participation of the Harmonie Municipale d’Aumale

– 10:00 am to 12:00 pm: Games at the swimming pool

– 2:30 pm: Aubade at the EHPAD du Duc d?Aumale by the « S-line percussion » group

– 3:15pm: Flower parade featuring floats from Aumale associations, the Aumale majorettes, the Jaja group, Dragon Musik, Banda Esperenza, the Tahoungan Togo company and S-Line percussion. They’ll bring the city streets to life under a shower of confetti. After a 10-minute aubade for each musical group, the event will break up on the Place du Monument aux Morts.

Monday August 28: Petanque competition

Place du CSP – Doublettes mêlées tournantes – 5?/player

1:30pm: Registration / 2:15pm: Goal throwing

Petanque info: 02 35 94 07 54 / 06 20 54 33 20

Info: 02 35 93 40 50

Organized by the Comité des Fêtes d?Aumale

La tradicional fiesta de Saint-Guignolet vuelve a Aumale del 25 al 28 de agosto:

Viernes 25 de agosto: Gran criterium ciclista

– A partir de las 16h: Retirada de dorsales

– 17:00 h: 4ª categoría y mujeres (1 hora + 1 vuelta)

– 18h15: 3ª categoría (1 hora + 2 vueltas)

– 19h30: 1ª y 2ª categoría (1 hora + 3 vueltas)

– 21.00 h: Entrega de premios en la Halle au Beurre

6? inscripción en la página web de la UFOLEP

Información: 02 35 93 40 50 (Ayuntamiento de Aumale)

Sábado 26 de agosto :

7h a 23h – Mercado semanal seguido del mercado nocturno – rue Birmandreis

– 14.15 h: Competición de petanca por parejas – Place du CSP

– 15.00 h: Apertura del parque de atracciones

– 21.00 a 23.00 h: Concierto de « The Windmills » en la rue Saint Lazare – versiones desde los años 70 hasta la actualidad

– 22.00 h: Fuentes iluminadas – Rue Birmandreis

– 22.30 h: Iluminación de los monumentos

Domingo 27 de agosto :

– 10.30 h: Misa con música seguida de la conmemoración del 78º aniversario de la liberación de la ciudad en el Memorial de Guerra con la participación de la Harmonie Municipale d’Aumale

– de 10.00 a 12.00 h: Juegos en la piscina

– 14.30 h: Aubade en el EHPAD du Duc d’Aumale a cargo del grupo de percusión « S-line »

– 15.15 h: Desfile floral con las carrozas de las diferentes asociaciones de Aumale, las majorettes de Aumale, el grupo Jaja, Dragon Musik, Banda Esperenza, la compañía Tahoungan Togo y la percusión S-Line. Animarán las calles bajo una lluvia de confeti. El desfile se interrumpirá en la plaza del Monument aux Morts cuando cada grupo haya tocado durante 10 minutos.

Lunes 28 de agosto: Concurso de petanca

Plaza del CSP – Dobles mêlées tournantes – 5?/jugador

13h30: Inscripción / 14h15: Lanzamiento de la diana

Información sobre la petanca: 02 35 94 07 54 / 06 20 54 33 20

Información: 02 35 93 40 50

Organizado por el Comité de Fiestas de Aumale

Das traditionelle Saint-Guignolet kehrt vom 25. bis 28. August nach Aumale zurück :

Freitag, 25. August: Großes Radsportkriterium

– Ab 16 Uhr: Abholung der Startnummern

– 17.00 Uhr: 4. Kategorie und Frauen (1h + 1 Runde)

– 18.15 Uhr: 3. Kategorie (1h + 2 Runden)

– 19.30 Uhr: 1. und 2. Kategorie (1h + 3 Runden)

– 21.00 Uhr: Preisverleihung in der Halle au Beurre

Anmeldung 6? auf der UFOLEP-Website

Infos: 02 35 93 40 50 (Rathaus Aumale)

Samstag, 26. August :

Von 7 bis 23 Uhr: Wochenmarkt mit anschließendem Nachtmarkt – Rue Birmandreis

– 14.15 Uhr: Pétanque-Wettbewerb in Form von Doubletten – Place du CSP

– 15.00 Uhr: Eröffnung des Jahrmarkts

– 21.00 bis 23.00 Uhr: Konzert von « The Windmills » in der Rue Saint Lazare – Coverversionen der 70er Jahre bis heute

– 22.00 Uhr: Beleuchtete Fontänen – Birmandreis-Straße

– 22.30 Uhr: Beleuchtung der Denkmäler

Sonntag, 27. August :

– 10:30 Uhr: Musikalische Messe mit anschließendem Gedenken an den 78. Jahrestag der Befreiung der Stadt am Gefallenendenkmal unter Mitwirkung der Harmonie Municipale d’Aumale

– 10.00 bis 12.00 Uhr: Spiele im Schwimmbad

– 14:30 Uhr: Aubade im Pflegeheim EHPAD du Duc d’Aumale durch die Gruppe « S-line percussion »

– 15.15 Uhr: Umzug des Blumenkorsos, der aus verschiedenen Wagen der Vereine von Aumale, den Majoretten von Aumale, der Gruppe Jaja, Dragon Musik, der Banda Esperenza, der Kompanie Tahoungan Togo und der S-Line percussion besteht. Sie werden die Straßen der Stadt unter einem Konfettiregen beleben. Die Auflösung erfolgt auf dem Place du Monument aux Morts nach einer 10-minütigen Aubade für jede Musikgruppe.

Montag, 28. August: Petanque-Wettbewerb

Place du CSP – Doublettes mêlées tournantes – 5?/Spieler

13.30 Uhr: Einschreibung / 14.15 Uhr: Zielwurf

Infos zum Boulespiel: 02 35 94 07 54 / 06 20 54 33 20

Infos: 02 35 93 40 50

Organisiert vom Comité des Fêtes d’Aumale

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche