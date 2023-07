GRANDE BRADERIE Centre-ville Aubusson, 14 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

En 1978, fût créé la célèbre Braderie d’Aubusson, en date du 14 août. 42 ans de succès, de foule, d’exposants … Un succès d’année en année, stoppé net par l’arrivée du COVID. Pendant cette triste période, nous n’avions pas pu faire venir les exposants, seuls les commerçants du centre ville ayant eu l’autorisation d’exposer.

Cette année, ce sont plus de 100 exposants qui vont retrouver place dans le centre-ville, de 10h à minuit, pour le plus grand bonheur de tous !.

2023-08-14 fin : 2023-08-14 23:30:00. .

Centre-ville

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In 1978, the famous Braderie d?Aubusson was created on August 14. 42 years of success, crowds and exhibitors? Success year after year, stopped dead in its tracks by the arrival of COVID. During this sad period, we were unable to bring in any exhibitors, as only town-center merchants were allowed to exhibit.

This year, more than 100 exhibitors will be back in the town center, from 10am to midnight, to the delight of all!

En 1978, la famosa Braderie d’Aubusson se celebró el 14 de agosto. 42 años de éxito, multitudes y expositores.. Un éxito año tras año, frenado en seco por la llegada del COVID. Durante ese triste periodo, no pudimos traer a ningún comerciante, ya que sólo se permitía exponer a los comerciantes del centro de la ciudad.

Este año, más de 100 comerciantes volverán al centro de la ciudad, desde las 10 de la mañana hasta medianoche, para alegría de todos

1978 wurde die berühmte Braderie d’Aubusson am 14. August ins Leben gerufen. 42 Jahre lang war sie ein Erfolg, voller Menschen und Aussteller? Ein Erfolg von Jahr zu Jahr, der durch die Ankunft des COVID abrupt gestoppt wurde. Während dieser traurigen Zeit konnten wir keine Aussteller anlocken, da nur die Händler aus dem Stadtzentrum die Erlaubnis hatten, auszustellen.

Dieses Jahr sind es über 100 Aussteller, die von 10 Uhr bis Mitternacht im Stadtzentrum vertreten sein werden, zur Freude aller!

Mise à jour le 2023-03-08 par Creuse Tourisme