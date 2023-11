Fêtes Franco-écossaises Centre-ville Aubigny-sur-Nère, 13 juillet 2024, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Depuis 30 ans, les Fêtes Franco-écossaises rappellent le passé historique de la Cité d’Aubigny au travers de spectacles, marché médiéval, campements, concerts, ripailles, feu d’artifice… Cornemuses, kilts et Pipe Bands envahissent Aubigny, le temps d’un week-end, pour célébrer l’Auld Alliance..

Centre-ville

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



For more 30 years, the French-Scottish Festival have recalled the historic past of the City of Aubigny through shows, medieval market, camps, concerts, feasts, firework … Bagpipes, kilts and Pipes Bands invade Aubigny each year for a weekend, to celebrate the Auld Alliance.

Desde hace 30 años, las fiestas franco-escocesas rememoran el pasado histórico de la ciudad de Aubigny a través de espectáculos, mercado medieval, campamentos, conciertos, fiestas, fuegos artificiales… Gaitas, kilts y bandas de gaitas invaden Aubigny durante un fin de semana para celebrar la Auld Alliance.

Seit 30 Jahren erinnern die schottisch-französischen Feste an die historische Vergangenheit der Stadt Aubigny mit Aufführungen, einem mittelalterlichen Markt, Zeltlagern, Konzerten, Gelagen, Feuerwerk und vielem mehr. Dudelsäcke, Kilts und Pipe Bands erobern Aubigny ein Wochenende lang, um die Auld Alliance zu feiern.

