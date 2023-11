La Marche des Rois Centre ville Aubagne, 6 janvier 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Comme tout le monde le sait, Jésus est né en Provence! Il est donc de tradition que les Rois Mages arrivent à Aubagne..

2024-01-06 17:30:00 fin : 2024-01-06 . .

Centre ville

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As everyone knows, Jesus was born in Provence! It is therefore traditional for the Three Kings to arrive in Aubagne.

Como todo el mundo sabe, ¡Jesús nació en la Provenza! Por ello, es tradicional que los Reyes Magos lleguen a Aubagne.

Wie jeder weiß, wurde Jesus in der Provence geboren! Es ist also Tradition, dass die Heiligen Drei Könige in Aubagne ankommen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile