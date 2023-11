Aubagne 1895 – Visite gratuite de la ville Centre ville Aubagne, 9 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la manifestation Aubagne 1985, profitez d’une visite guidée de la ville avec nos guides conteurs du patrimoine..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Centre ville

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Aubagne 1985 event, enjoy a guided tour of the town with our heritage storytelling guides.

Como parte del evento Aubagne 1985, disfrute de una visita guiada por la ciudad con nuestros guías cuentacuentos del patrimonio.

Genießen Sie im Rahmen der Veranstaltung Aubagne 1985 eine geführte Stadtbesichtigung mit unseren Guides, die Geschichten über das Kulturerbe erzählen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile