Les Journées du Patrimoine à Armentières 21 et 22 septembre 2019 Centre Ville, Armentières GRATUIT.

CENTRE VILLE – DÈS 08H

Quand le plan d’Armentières se trans- forme en vrai carte aux trésors ! Une multitude de lieux patrimoniaux et d’expositions à découvrir, de belles aventures artistiques et culturelles à vivre…!

Visite guidée du Beffroi – samedi 16h30, Hôtel de Ville

Sur inscription préalable 03.20.44.18.19 ot.armentieres@wanadoo.fr

Portes ouvertes de l’Hôtel de ville – samedi 10h à 12h / 14h à 18h

Escape Game theater, samedi de 14h à 17h – parcours surprise à travers la ville, départ de l’Hôtel de Ville. Proposé par les étudiants de l’asso FL.

Sur inscription préalable 03.20.44.18.19 ot.armentieres@wanadoo.fr

Alerte sur Armentières ! Jusqu’alors emprisonnée dans le beffroi, la magie s’est évadée à travers la ville… découvrez la richesse patrimoniale et historique de la ville à travers un parcours semé d’énigmes à résoudre en équipe.

Escape Game « Murder party », samedi de 19h à 22h – Hôtel de Ville

Proposé par l’asso FL – Sur inscription préalable 03.20.44.18.19 ot.armentieres@wanadoo.fr

Un jeu de rôles grandeur nature pour plonger dans une enquête policière en huis-clos, dans les méandres de l’Hôtel de Ville. Mystère et frissons garantis !

Eglise St Vaast

Samedi à 19h15 (visite accompagnée) & dimanche de 10h à 17h – libre

Portes ouvertes de l’Eglise St Louis

Dimanche de 14h à 16h – libre

Lycée Gustave Eiffel (rue Jules Lebleu)

• Portes ouvertes : samedi et dimanche 9h à 12h / 14h à 18h

• Expo : « Têtes de turcs » caricatures de l’illustrateur Adrien Barrère du début du XXe siècle, proposé par les Amis de la Cité de la Toile

Lycée Paul Hazard (rue Paul Hazard)

• Portes ouvertes : samedi & dimanche14h à 18h

• Expo : Le lycée Paul Hazard dans les années 70

• Visite guidée : samedi & dimanche 14h

Visite guidée « Le Bizet, une histoire franco-belge » – Samedi 9h30, départ du cimetière (avenue Léo Lagrange) sur réservation 03.20.44.18.19 ot.armentieres@wanadoo.fr

Proposé par le Vivat

• Parcours « matrimoine » par la Compagnie Voulez-Vous – samedi 14h30 – en centre-ville, au départ du Vivat

Sur réservation 03.20.77.18.77 www.levivat.net

Ne vous fiez pas au guide poussiéreux (mais enthousiaste) qui vous propose une visite historique d’Armentières. Tout ne devrait pas se passer comme prévu ; les femmes qui ont construit l’histoire culturelle de la ville et de la Région apparaissent là où on ne les attend pas… mortes ou vives, elles ont des choses à dire ! Un parcours guidé “décalé”, qui vous baladera « à cheval » entre passé, présent et futur.

• Concert des « Princes de l’Univers » Cie La Roulotte Ruche – samedi 16h, sur le parvis du Vivat – libre

Voyage loufoque au sein de la galaxie Queen.

Et pour finir l’après-midi, découvrez le programme de la saison avec l’équipe du Vivat autour d’un apéro festif.

Proposé par l’Établissement Public de Santé Mentale Lille Métropole

• Expositions – samedi de 14h à 17h & dimanche de 14h à 16h, Pôle formation

➢ gravures réalisées en ateliers thérapeutiques

➢ l’histoire de l’EPSM

➢ maquette « 59G18 » : essai historique au 1/150e du site

• Atelier gravure – samedi de 14h à 17h, Pôle formation

Ouvert à tous sans inscription, avec Emmanuelle Gailliez

• Atelier d’ « auscultation sonore des objets » – samedi de 14h à 17h & dimanche de 14h à 16h, ouvert à tous sans inscription

Venez vous amuser à expérimenter des sons sur des objets sonores créés en ateliers thérapeutiques, avec le musicien Olivier Brisson

• Découverte du jardin sensori-moteur

Samedi de 14h à 17h

• Balade contée proposée par l’Office de Tourisme de l’Armentiérois – dimanche 14h30, départ du centre social – Sur réservation 03.20.44.18.19 ot.armentieres@wanadoo.fr

Suivez le chat Hortense prêt à vous conter l’histoire de l’EPSM à sa façon.

• Concert festif – dimanche à 16h, devant le centre social – libre

